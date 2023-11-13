МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Европейские рынки акций сегодня выросли, причем подъем охватил многие сектора. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают выхода данных, чтобы прояснить экономические перспективы, учитывая, что основные центральные банки выступают за жесткую денежно-кредитную политику.

Панъевропейский индекс STOXX 600 по итогам сессии вырос на 0,8%. В пятницу он потерял 1%, это падение стало самым резким за последние три недели.

Теперь в центре внимания инвесторов находятся ключевые данные по инфляции, включая данные по инфляции в США и еврозоне, выходящие на этой неделе.

"Рынки чувствуют, что ФРС зависит от данных. Они хотят увидеть влияние предыдущих повышений ставок на экономику, а для этого потребуется время", — говорит Даниэла Хаторн, старший рыночный аналитик Capital.com.

Инвесторы также будут следить за встречей президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится на этой неделе во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Рынки, по всей видимости, не обращают внимания на риск остановки работы правительства США — срок поиска нового финансирования истекает в конце недели. Также особого эффекта не произвело снижение агентством Moody's прогноза кредитного рейтинга США со "стабильного" до "негативного".

Субиндекс энергетических компаний вырос на 1,3%, причем акции Siemens Energy поднялись на 6,0%, возглавив рост. Источники сообщили, что в среду она представит соглашение о многомиллиардных гарантиях по проектам, поддерживаемым правительством Германии.

FTSE 100 по итогам дня опустился на 0,9%, FTSE 250 поднялся на 0,3%.