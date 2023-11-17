МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" после введения санкций против нее со стороны США предостерегла клиентов от возможной активности мошенников, следует из сообщения торговой площадки.

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"СПБ Биржа" 2 ноября приостановила торги с 18.00 мск после появления информации о попадании торговой площадки в санкционный список США. Представитель "СПБ Биржи" заявил, что санкции не затронут активы клиентов торговой площадки. Позже биржа сообщила, что в субботу, 11 ноября, провела заседание совета директоров, где были утверждены несколько сценариев действий, направленных на обеспечение инвесторам доступа к активам.

В частности, биржа сообщила, что начнет с 17 ноября приостановленные в связи с введенными против торговой площадки санкциями минфина США расчеты по сделкам, заключенным с иностранными ценными бумагами 1 и 2 ноября. Министерство финансов США дало время до 31 января 2024 года на завершение операций с "СПБ Биржей".

"Мошенники могут использовать актуальную новостную повестку как очередной повод для реализации преступных схем", — отмечает биржа.

"Обращаем внимание, что клиентами "СПБ Биржи" являются только юридические лица — участники торгов, поэтому "СПБ Биржа" не запрашивает у физических лиц персональные данные, не звонит, не просит перевести деньги, не размещает рекламу на сайтах и в социальных сетях", — указывается в сообщении биржи.