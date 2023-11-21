МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Рубль может укрепиться еще, но рассчитывать на кардинальные отклонения курса от нынешних значений не стоит, считает помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин. России надо продвигать рубль в своих торговых расчетах, считает эксперт

"Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит", — сказал Орешкин в интервью газете "Московский комсомолец".

Он также объяснил коррекцию рубля по сравнению со значениями прошлого года. "Восстановление потребительского и инвестиционного спроса и привело к росту спроса на импортную продукцию. Одновременно с этим в текущем году цены на нефть и газ оказались ниже, чем они были в прошлом году. На этом фоне курс рубля, естественно, скорректировался", — пояснил помощник президента.

"Был и определенный "перелет" этого курса. Вот с какими явлениями, с которыми недавно столкнулась российская экономика, он был прежде всего связан. Погашение части внешних долгов экспортерами. Необходимость увеличить финансирование покупателей нашей продукции за рубежом. Уход иностранных компаний с российского рынка и выкуп их долей российскими инвесторами. Все это вместе взятое увеличивало спрос на иностранную валюту и вело к ослаблению рубля", — продолжил Орешкин.

По его словам, сейчас эти временные оттоки капитала начинают сокращаться. "Платежный баланс стабилизируется. И рубль демонстрирует сейчас тенденцию к укреплению", — сказал Орешкин.