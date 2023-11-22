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https://1prime.ru/Financial_market/20231122/842340507.html
Рубль и российский рынок акций не отреагировали на новости об ОПЕК
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Курс рубля и российский рынок акций не реагируют на перенос встреч ОПЕК и ОПЕК+ и вызванное этим решением падение стоимости нефти Brent: доллар подрастает до 88,19 рубля, рынок... ПРАЙМ, 22.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля и российский рынок акций не реагируют на перенос встреч ОПЕК и ОПЕК+ и вызванное этим решением падение стоимости нефти Brent: доллар подрастает до 88,19 рубля, рынок акций – на 0,2%, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Ранее в среду ОПЕК сообщила, что встречи организации и ОПЕК+, запланированные на 25 и 26 ноября, перенесены на 30 ноября.
К 16.33 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 35 копеек – до 88,12 рубля, индекс Мосбиржи – на 0,22%, до 3222,52 пунктов.
При этом январский фьючерс нефти марки Brent падал на 3,98%, до 79,17 доллара за баррель.