МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. По новому прогнозу Citigroup, Банк Англии начнет понижать процентные ставки в августе следующего года, а не в мае, как ожидали в компании раньше. Прогноз был скорректирован потому, что запланированное понижение налогов усиливает инфляционные риски, сообщает Reuters.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант в среду объявил в частности о плане сократить на два процентных пункта суммы, выплачиваемые работниками в Национальную систему страхования.

В аналитической записке экономистов Citi от 22 ноября сказано, что в 2024 году они ожидают понижения ключевой ставки Банка Англии на 100 базисных пунктов, и что при решениях об изменениях денежно-кредитной политики важно "не только дождаться явных свидетельств ослабления инфляционного давления со стороны зарплат, но и убедиться, что бюджетная политика существенно не повысит риск".

По мнению экономистов Citi, принимаемые правительством перед выборами меры предполагают, что цикл понижения ставок, скорее всего, начнется в 3-м квартале следующего года.