МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Золото в четверг дорожает на фоне снижения доллара США. Между тем котировкам не хватает повышательного импульса, чтобы продолжить рост. Как сообщает Reuters, инвесторы занимают выжидательную позицию в условиях низких объемов торгов из-за праздника в США и неопределенности относительно перспектив процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

По состоянию на 10.41 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 1992,36 доллара за унцию. Во вторник котировки подскочили к 3-недельному максимуму 2007,29 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX оставались у флэтовой линии, на 1993,30 доллара за унцию.

"Я не думаю, что цены на золото смогут удержаться намного выше 2000 долларов за унцию до конца этого года, если не появятся новые драйверы", — отметила Рона О'Коннелл из StoneX.

В долгосрочной перспективе цены, вероятно, будут получать поддержку на фоне геополитических факторов, в особенности, ближневосточного конфликта и вероятности продолжения банковского кризиса в США и других странах, добавила О'Коннелл. Между тем в случае отсутствия усиления этих проблем котировки, вероятно, в основном будут оставаться без изменений, заключила она.

Индекс доллара снизился на 0,3% против корзины других основных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций в среду упала к 2-месячному минимуму.

Снижение процентных ставок уменьшает альтернативные издержки владения золотом.

Торги в четверг, вероятно, будут вялыми, так как большинство рынков в США закрыто по случаю Дня благодарения.

"Доллар немного проседает после вчерашних данных, но… это просто нормальные колебания на рынке в условиях малой ликвидности", — констатирует старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало сильнее, чем ожидалось. На этом фоне инвесторы уже не так уверены в понижении ставок в 2024 году.

"Неясность в отношении того, что теперь будет делать ФРС, сохранится еще на какое-то время", — полагает Евангелиста.

Протоколы последнего заседания ФРС указали на намерение центробанка придерживаться осторожного подхода к дальнейшему повышению ставок. Увеличение стоимости заимствований будет необходимо только в том случае, если поступающие данные укажут на недостаточный прогресс в снижении инфляции, полагают в центробанке.

Спот-цены на серебро выросли на 0,2%, до 23,67 доллара за унцию, платина подешевела на 0,4%, до 918,24 доллара за унцию, а палладий — на 0,7%, до 1050,12 доллара за унцию.