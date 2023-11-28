МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Ситуация с заявлением о банкротстве "СПБ биржи" совершенно недопустима, близка к преступлению, правоохранительные органы и Банк России должны разобраться, заявил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Центробанк рассмотрит ситуацию с заявлением о банкротстве "СПБ биржи"

"Мы считаем это совершенно недопустимым кейсом. Должны правоохранительные органы поработать и наши коллеги, кто занимается расследованиями случаев, связанных с манипулированием рынком. Если будут обращения, будем их рассматривать и в силу закона отвечать и помогать", — сказал он в кулуарах конференции Банка России "Фокус на клиента", отвечая на вопрос, поступали ли жалобы инвесторов в связи с заявлением о банкротстве "СПБ биржи".

По словам Мамуты, жалоб инвесторов ЦБ РФ пока не получал. "Пока, наверное, за один день они не поступили, но я не удивлюсь, если они поступят", — сказал он. "То, что вы вчера увидели, я даже не знаю, как назвать. Это не злоупотребление правом, это уже близко к преступлению. Мне кажется, правоохранительные органы должны разобраться, что произошло", — заявил Мамута.

В понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление "СПБ биржи" о собственном банкротстве. При этом сама биржа заявила, что не подавала такого заявления. Позже суд сообщил, что вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве. Акции биржи утром после новостей падали почти на 35% — до 63,8 рубля, по затем быстро скорректировались и по итогам дня подешевели всего на 10%. "СПБ биржа" заявила о намерении обратиться к правоохранителям для расследования инцидента.

"Естественно, биржа не подавала никаких заявлений. Я думаю, с этим уже все всё поняли. Но кто-то это сделал, то есть это каким-то образом какое-то время висело в достаточно официальных ресурсах, и это тоже проверяют. Вот с этим надо точно разобраться, потому что если смотреть на это с точки зрения рынка, то было, очевидно, манипулирование ценными бумагами", — прокомментировал Мамута.

"Я не могу об этом утверждать как о факте, потому что факт манипулирования всегда отдельно доказывается. Возможно, имела место маловероятная случайность, которая таким образом реализовалась, — звезды так легли. Но выглядит это так, что рынок очень сильно упал, потом быстро отрос, и кто-то на этом мог заработать", — продолжил он.

Мамута не стал прогнозировать, сколько времени займет разбирательство. "Это не тот вопрос, где можно за пять минут во всем разобраться. Не готов давать прогноз. Расследования такого рода подозрений на имеющее место преступление занимает достаточно много времени для того чтобы точно сделать вывод, что произошло", — сказал он.