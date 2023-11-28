МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" определила объем не попавших под ограничение США денежных средств в иностранной валюте — он эквивалентен 5,9 миллиарда рублей, средства распределены между брокерами, которые далее будут самостоятельно решать вопрос их доведения до клиентов, говорится в пресс-релизе торговой площадки. В ЦБ прокомментировали банкротство "СПБ биржи"

"СПБ Биржа" определила объем не попавших под ограничение денежных средств в иностранной валюте и согласовала с участниками торгов (брокерами) механизм распределения этих средств среди участников торгов. В иностранной валюте клиентам расчётно-клиринговой инфраструктуры "СПБ Биржи" доступны денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Объем этой валюты эквивалентен 5,9 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2023 года и составляет 31,05% общей суммы клиентских денежных средств", — указывается в сообщении.

"СПБ Биржа" распределила указанные выше денежные средства в иностранной валюте среди участников торгов пропорционально тому объему и виду иностранных валют, которые находятся на клиринговых счетах участников торгов. Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов и сроки доступа клиентов к ним. Эти денежные средства клиенты участников торгов смогут выводить только в рублях, поскольку "СПБ Бирже" в настоящее время недоступны расчеты в иностранных валютах", — сообщила торговая площадка.

По оставшейся части иностранной валюты и иностранных ценных бумаг зарубежные контрагенты в настоящее время не обрабатывают поручения от компаний, входящих в расчетно-клиринговую инфраструктуру "СПБ Биржи", на заключение сделок и связанное с ними движение средств и ценных бумаг. В связи с этим "СПБ Биржа" не имеет возможности проводить расчеты по указанным активам, и с 28 ноября временно переведет их на неторговые разделы, сообщает биржа.

В отношении части позиций инвесторов по иностранным ценным бумагам, переносимых участниками торгов с помощью сделок РЕПО, принято решение закрывать такие встречные позиции сделками купли-продажи. Иностранные контрагенты продолжают проводить комплаенс-процедуры в отношении "СПБ Биржи", до завершения этого процесса они остановили расчетные операции с "СПБ Биржей", в том числе по лицензии Управления контроля за иностранными активами минфина США (OFAC).

"Международные юридические консультанты "СПБ Биржи" до 4 декабря передадут свое заключение (legal opinion) по нескольким сценариям действий для разблокировки активов. После получения заключения "СПБ Биржа" проинформирует участников рынка о своих дальнейших действиях. Депозитарные и расчетные операции по российским ценным бумагам и в российских рублях проводятся без ограничений и в обычном режиме", — также отмечается в сообщении.