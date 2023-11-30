МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" не намерена проводить ни ликвидацию, ни процедуру банкротства, заявил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков. В ЦБ прокомментировали банкротство "СПБ биржи"

В понедельник в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление "СПБ биржи" о собственном банкротстве. При этом сама биржа заявила, что не подавала такого заявления. Позже суд сообщил, что вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве. Акции биржи утром после новостей падали почти на 35%, но затем быстро скорректировались и по итогам дня подешевели на 10%. "СПБ биржа" заявила о намерении обратиться к правоохранителям для расследования инцидента.

"Мы запросили копии сфальсифицированных документов и готовим заявление в правоохранительные органы для расследования данного инцидента", — прокомментировал Сердюков ситуацию с подачей в суд документов на банкротство биржи.

"В контексте этой новости хочу отметить, что ни ликвидация, ни банкротство не входят в наши планы. "СПБ Биржа" продолжит развиваться и в дальнейшем будет проводить торги в российских рублях. Мы готовим к запуску ряд новых проектов, которые должны стартовать уже в начале следующего года, но все это будет только после того, как будет сформирован четкий план по нашей приоритетной задаче — разблокировке клиентских активов", — сказал он в видеообращении в Telegram-канале биржи.

Сердюков также заявил, что "CПБ Биржа" рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод клиентских активов.

"Мы работаем с командой международных юристов — специалистов по санкциям. Вместе с ними мы разрабатываем несколько разных сценариев разблокировки клиентских активов. Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами США (подразделение Минфина США — ред.) — эта организация более известна как OFAC", — сказал он.

"Мы рассчитываем согласовать процедуру и получить разрешение OFAC на вывод активов. Мы намерены вернуть активы клиентов в полном объеме. Сейчас это наша приоритетная задача. В самое ближайшее время будет сформирована стратегия возврата клиентских активов, а этапы и приблизительные сроки мы опубликуем на официальном сайте "СПБ Биржи", — добавил Сердюков.