МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Брокер "Финам" приостановит внебиржевые торги с замороженными на СПБ Бирже акциями, говорится на сайте компании. "СПБ Биржа" раздала брокерам не попавшие под ограничения средства

"Внебиржевые торги будут восстановлены после того, как "Финам" получит окончательную информацию от биржи и будут проведены соответствующие настройки торгов", — говорится в сообщении брокера.

Клиентам "Финама" также остаются доступны сделки по внебиржевым торгам с заблокированными ценными бумагами с листингом на Московской бирже.

Решение приостановить торги связано с тем, что СПБ Биржа переведет бумаги инвесторов на неторговые счета из-за ограничения активов и приостановки расчетов.

Ранее в мае 2022 года по решению Банка России СПБ Биржа приостановила сделки с частью иностранных ценных бумаг, находящихся в обращении в США и связанных с Национальным расчетным депозитарием (НРД). В список замороженных акций вошли активы Amazon, Alibaba, NVIDIA, Netflix и др. После "Финам" и ряд других брокеров запустили внебиржевые торги.

В начале ноября СПБ Биржа попала под санкции США, осложнившие проведение расчетов по сделкам.