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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20231201/842437010.html
"Финам" приостановит внебиржевые торги замороженными акциями на СПБ Бирже
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Брокер "Финам" приостановит внебиржевые торги с замороженными на СПБ Бирже акциями, говорится на сайте компании. "Внебиржевые торги будут восстановлены после того, как "Финам"... ПРАЙМ, 01.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Брокер "Финам" приостановит внебиржевые торги с замороженными на СПБ Бирже акциями, говорится на сайте компании.
"Внебиржевые торги будут восстановлены после того, как "Финам" получит окончательную информацию от биржи и будут проведены соответствующие настройки торгов", — говорится в сообщении брокера.
Клиентам "Финама" также остаются доступны сделки по внебиржевым торгам с заблокированными ценными бумагами с листингом на Московской бирже.
Решение приостановить торги связано с тем, что СПБ Биржа переведет бумаги инвесторов на неторговые счета из-за ограничения активов и приостановки расчетов.
Ранее в мае 2022 года по решению Банка России СПБ Биржа приостановила сделки с частью иностранных ценных бумаг, находящихся в обращении в США и связанных с Национальным расчетным депозитарием (НРД). В список замороженных акций вошли активы Amazon, Alibaba, NVIDIA, Netflix и др. После "Финам" и ряд других брокеров запустили внебиржевые торги.
В начале ноября СПБ Биржа попала под санкции США, осложнившие проведение расчетов по сделкам.