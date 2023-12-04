2023-12-04T15:43:04+03:00
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2023-12-04T15:43:04+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20231204/842451410.html
В ЦБ рассказали о регулярном контакте с "СПБ биржей"
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Банк России находится в регулярном контакте с попавшей под санкции "СПБ биржей", сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "С "СПБ биржей", как... ПРАЙМ, 04.12.2023
рынки, финансы, новости, цб, спб биржа, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Банк России находится в регулярном контакте с попавшей под санкции "СПБ биржей", сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"С "СПБ биржей", как с нашим поднадзорным, у нас регулярный контакт", — сказал он.
Чистюхин также прокомментировал ситуацию с заявлением о банкротстве "СПБ биржи". "В настоящее время нам известно, что руководство "СПБ биржи" такого заявления не подавало. Мне представляется, что это находится уже в компетенции правоохранительных органов", — сказал он.
Минфин США 2 ноября включил торговую площадку в санкционный список.
В конце ноября в картотеке арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление "СПБ биржи" о собственном банкротстве. При этом сама биржа заявила, что не подавала такого заявления. Позже суд сообщил, что вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве. "СПБ биржа" заявила о намерении обратиться к правоохранителям для расследования инцидента.
"СПБ биржа" не намерена проводить ни ликвидацию, ни процедуру банкротства, заявлял генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков.