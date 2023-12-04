МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Банк России находится в регулярном контакте с попавшей под санкции "СПБ биржей", сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. СМИ узнали, сколько заработали США на поставках газа в ЕС с помощью санкций

"С "СПБ биржей", как с нашим поднадзорным, у нас регулярный контакт", — сказал он.

Чистюхин также прокомментировал ситуацию с заявлением о банкротстве "СПБ биржи". "В настоящее время нам известно, что руководство "СПБ биржи" такого заявления не подавало. Мне представляется, что это находится уже в компетенции правоохранительных органов", — сказал он.

Минфин США 2 ноября включил торговую площадку в санкционный список.

В конце ноября в картотеке арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление "СПБ биржи" о собственном банкротстве. При этом сама биржа заявила, что не подавала такого заявления. Позже суд сообщил, что вернул "СПБ бирже" заявление о банкротстве. "СПБ биржа" заявила о намерении обратиться к правоохранителям для расследования инцидента.

"СПБ биржа" не намерена проводить ни ликвидацию, ни процедуру банкротства, заявлял генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков.