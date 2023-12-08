МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Группа ВТБ запускает новое для банка направление нефтетрейдинга, ориентированное на крупные российские промышленные предприятия, ранее такие услуги выполняли западные компании, сообщила пресс-служба кредитной организации. И принцем готов. Путин попросил не перехваливать главу ВТБ Костина

"ВТБ планирует предоставлять полный цикл услуг, которые обычно обеспечивают нефтетрейдеры – это финансирование запасов нефтепродуктов, предоставление временного кредитного "плеча" для покупки товаров, обеспечение логистики и поставки товаров в локацию, определенную клиентом", — сказано в сообщении.

Кроме того, группа ВТБ будет создавать запасы нефтепродуктов и обеспечивать их хранение. Собственные запасы позволят предоставлять клиентам нефтепродукты в кратчайшие сроки, так как исключат время на их покупку на бирже или у производителя, указывается там.

"Мы видим существенные изменения в функциональной организации нефтетрейдинга в России, зарождается локальный рынок, российские компании стали обеспечивать функции трейдеров-посредников, которые ранее выполняли западные компании", — приводятся в сообщении слова руководителя блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталия Сергейчука в ходе форума "Россия зовет!".

В пресс-службе добавили, что ВТБ работает со всеми классами нефтепродуктов, основной спрос со стороны крупных клиентов приходится на дизельное топливо. География нового бизнес-направления включает все основные точки промышленного производства и транспортировки нефтепродуктов в России.

Осенью 2023 года группа ВТБ стала членом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, что открывает банку возможности для активного участия в торгах и приобретения нефтепродуктов. ВТБ рассчитывает уже до конца года закрыть первую сделку.

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.