МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Заявление о банкротстве СПБ Биржи содержало данные о просроченной задолженность в размере 435 миллиардов рублей, биржа назвала это заявление поддельным, сообщает издание РБК со ссылкой на истокники. Суд вернул "СПБ бирже" заявление о ее банкротстве

Соообщалось, что "просроченная задолженность" компании перед Сбербанком и ВТБ составляла 435 миллиона рублей, что и стало основанием для просьбы о призании ее несостоятельной.

В свою очередь, представители биржи подчеркнули, что "информация о задолженностях СПБ Биржи перед кредитными организациями не соответствует действительности".

Ранее в ноябре 2023 года сообщалось, что в суд 24 ноября поступило заявление ПАО "СПБ Биржа" о своем банкротстве. Никакие подробности в материалах суда не приводились.

Позже в официальном сообщении "СПБ Биржа" заявила, что не подавала документы на банкротство. Как отмечалось в сообщении, "СПБ Биржа" обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет".