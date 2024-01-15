2024-01-15T08:49:24+03:00
2024-01-15T08:49:24+03:00
2024-01-15T08:49:24+03:00
2024
https://1prime.ru/Financial_market/20240115/842795864.html
Раксрыты детали подложного заявления о банкротстве СПБ Биржи
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Заявление о банкротстве СПБ Биржи содержало данные о просроченной задолженность в размере 435 миллиардов рублей, биржа назвала это заявление поддельным, сообщает издание РБК со... ПРАЙМ, 15.01.2024
рынки, бизнес, новости, россия, спб биржа, банкротство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Заявление о банкротстве СПБ Биржи содержало данные о просроченной задолженность в размере 435 миллиардов рублей, биржа назвала это заявление поддельным, сообщает издание РБК со ссылкой на истокники.
Соообщалось, что "просроченная задолженность" компании перед Сбербанком и ВТБ составляла 435 миллиона рублей, что и стало основанием для просьбы о призании ее несостоятельной.
В свою очередь, представители биржи подчеркнули, что "информация о задолженностях СПБ Биржи перед кредитными организациями не соответствует действительности".
Ранее в ноябре 2023 года сообщалось, что в суд 24 ноября поступило заявление ПАО "СПБ Биржа" о своем банкротстве. Никакие подробности в материалах суда не приводились.
Позже в официальном сообщении "СПБ Биржа" заявила, что не подавала документы на банкротство. Как отмечалось в сообщении, "СПБ Биржа" обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет".