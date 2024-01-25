МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в четверг открылись небольшим снижением. Как сообщает Reuters, инвесторы проявляют осторожность перед решением Европейского центрального банка, который, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений. Между тем акции Nokia стали лидером в своем индексе, благодаря сильной квартальной отчетности.

К 8.28 по Гринвичу панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,2%. В ходе предыдущей сессии он вырос более чем на 1%.

Внимание инвесторов приковано к заседанию ЕЦБ — решение центрального банка по ставкам станет известно позднее в четверг. Ожидается, что центральный банк оставит ключевую процентную ставку на текущем уровне 4%. При этом банк, вероятно, постарается развеять надежды на переход к агрессивному понижению процентных ставок этой весной.

Рыночные котировки учитывают понижение ключевой ставки ЕЦБ почти на 130 базисных пунктов в 2024 году. Две недели назад масштаб понижений оценивался примерно в 150 базисных пунктов.

Акции Nokia выросли на 6,2% после того, как финский производитель телекоммуникационного оборудования сообщил о превысившей прогнозы операционной прибыли в 4-м квартале.

В то же время акции европейских кредиторов снизились на 0,9%. Бумаги испанской Bankinter подешевели на 5,6% — результаты этой компании в 4-м квартале оказались хуже, чем в предыдущем.

Акции итальянского банка UniCredit также оказали давление на показатели сектора, просев на 1,3% после того, как Deutsche Bank понизил его рейтинг.