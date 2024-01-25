МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы S&P 500 и Nasdaq в четверг торгуются малоактивно, так как инвесторы взяли паузу после ралли акций технологических компаний, сообщает Reuters. Участники рынка ждут новые важные экономические данные. Акции Tesla упали на предупреждении о замедлении роста продаж.

До открытия торгов бумаги Tesla потеряли 7,8% после появления информации о том, что в этом году рост продаж компании может резко замедлиться. Компания также ожидает, что производство электромобилей нового поколения в Техасе начнется во второй половине 2025 года.

Акции Rivian Automotive и Lucid Group, также производящих автомобили с электродвигателями, потеряли более чем по 2%.

"Теперь любые существенные попытки (Tesla) повысить продажи и выручку, видимо, будут предприниматься за счет сокращения операционной прибыли на фоне конкуренции с BYD в Китае и повышенной конкуренции в других регионах", — сказал главный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

В то же время инвесторы не уверены, что прибыли оправдают высокую капитализацию компаний из "великолепной семерки", которые с конца прошлого года были ключевыми драйверами ралли Уолл-стрит.

Индекс S&P 500 в среду четвертый раз подряд обновил исторический максимум закрытия сессии и третий раз менее чем за неделю достиг рекордного внутридневного максимума, отчасти благодаря росту акций Netflix почти на 11% на отличном квартальном отчете.

Отчет Intel выйдет сегодня после закрытия рынка, а на премаркете акции этой компании торговались с ростом на 1,2%.

Бумаги Alphabet, Meta Platforms* и Nvidia выросли на 0,2%-1,1%, а акции Microsoft снизились на 0,1%, после того как в среду рыночная стоимость компании впервые превысила 3 трлн долларов.

Акции Apple снизились на 0,5%, после того как поставляющая ей электронные компоненты европейская компания STMicroelectronics опубликовала прогноз, предполагающий падение прибыли в 1-м квартале более чем на 15%, а также выхода данных, показавших, что поставки смартфонов iPhone в Китае в 4-м квартале прошлого года сократились на 2,1% по сравнению с таким же периодом 2022 года.

Сегодня будет опубликована оценка ВВП США за 4-м квартал и предварительный индекс цен расходов на личное потребление (PCE), а также декабрьские данные по заказам на товары длительного пользования и еженедельная статистика заявок на пособие по безработице.

Основное внимание будет приковано к динамике инфляции, любым признакам ослабления американского рынка труда и вероятности мягкой посадки экономики в преддверии решения ФРС о процентной ставке, ожидаемое на следующей неделе.

Ожидания первого снижения ставки ФРС сдвинулись с марта на май. Согласно инструменту FedWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки в мае в 87%.

Фьючерсы e-mini на DJIA повысились на 94 пункта, или 0,25%, фьючерсы e-mini на S&P 500 добавили 2,75 пункта, или 0,06%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 потеряли 3,25 пункта, или 0,02%.

Бумаги IBM подскочили на 8%, поддержав фьючерсы на DJIA. Годовой прогноз роста выручки компании превзошел оценки.

Акции Ford Motor подешевели на 1,1%. Автопроизводитель заявил, что ожидает доналоговый убыток от переоценки в размере около 1,7 млрд долларов.

Акции Boeing упали на 2,3%. Федеральное авиационное управление США (FAA) запретило компании расширять производство узкофюзеляжных лайнеров 737 MAX.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская