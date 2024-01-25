МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Доллар США вырос в четверг после выхода данных, показавших, что крупнейшая в мире экономика в 4-м квартале росла более быстрыми темпами, чем ожидалось, что указывает на то, что Федеральная резервная система не будет торопиться снижать процентные ставки, сообщило агентство Reuters.

Индекс доллара на момент написания статьи вырос на 0,1% до 103,37.

Между тем евро упал против доллара после неоднозначных комментариев президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она заявила, что пока "преждевременно обсуждать снижение ставок" в еврозоне, но отметила, что риски для экономического роста все еще "смещены в сторону понижения".

По итогам своего заседания в четверг ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений.

На момент написания статьи пара евро/доллар торговалась с понижением на 0,2%, по 1,0863.

Как показали предварительные данные, ВВП США вырос в 4-м квартале на 3,3% в годовом исчислении. Консенсус-прогноз предполагал рост на 2,0%.

На рынке фьючерсов вероятность снижения процентной ставки ФРС на мартовском заседании сейчас оценивается примерно в 47% по сравнению с 40% в среду вечером и 80% две недели назад..

Рынок прогнозирует первое снижение ставок на майском заседании с вероятностью 91%.

Ожидается, что на заседании на следующей неделе ФРС оставит денежно-кредитную политику неизменной, но комментарии председателя Джерома Пауэлла будут тщательно изучаться на предмет того, готов ли центральный банк США начать снижение процентных ставок.

Что касается ЕЦБ, инвесторы учитывают снижение ставок на 130 базисных пунктов в 2024 году, что примерно соответствует уровню, который прогнозировался до заявления ЕЦБ. В середине января они учитывали понижение на 150 б.п.

Отдельный отчет Министерства труда показал, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 14-20 января выросло с учетом сезонных колебаний на 25 000 до 214 000. Экономисты прогнозировали рост числа заявок на 200 000.

Тем не менее, влияние этих данных на рынок было незначительным в свете публикации данных по ВВП.

Пара доллар/японская иена снизилась на 0,2% до 147,22.

Пара британский фунт/доллар снизилась на 0,2% до 147,22.