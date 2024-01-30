МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. "СПБ биржа" запустила в обращение первый цифровой финансовый актив (ЦФА) – он дает право на получение зеленых сертификатов, подтверждающих производство электроэнергии из возобновляемых источников, следует из сообщения торговой площадки. Набиуллина рассказала о планах применять цифровые валюты

"В информационной системе "СПБ биржи" состоялся первый выпуск цифровых прав. Их приобретение дает право на получение зеленых сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению, либо на альтернативное денежное требование", — сказано в сообщении.

"Гибридное цифровое право — это продукт из линейки цифровых активов, выпущенный и обращающийся в виде токена в информационной системе на основе технологии блокчейна. Сами зеленые сертификаты подтверждают производство электроэнергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников — энергии ветра, солнца, воды и других", — поясняет биржа.

Эмитентом первого выпуска цифровых прав в информационной системе "СПБ биржи" выступила компания "Карбон Зиро", которая создала и ведет реестр зеленых сертификатов. Покупателем стал Совкомбанк.

Банк России в июне 2023 года включил "СПБ биржу" в реестр операторов информационных систем, и теперь торговая площадка предоставляет возможность другим организациям выпускать и обращать цифровые права в своей инфраструктуре.

"Стратегия "СПБ биржи" как оператора информационной системы направлена на создание инновационных инструментов на базе цифровых прав. Благодаря пилотному размещению гибридных цифровых прав мы убедились в том, что инфраструктура "СПБ биржи" способна обеспечивать выпуск и обращение таких продуктов. В перспективе новая линейка инновационных цифровых инструментов существенно расширит возможности российских инвесторов", — сказал генеральный директор "СПБ биржи" Евгений Сердюков.

Использование цифровых прав сокращает для конечных пользователей зеленых сертификатов и инвесторов время на поиск актива и проведение сделки: фактически покупатель приходит на единую площадку, выбирает подходящее предложение и делает покупку. Все происходит онлайн, и покупателю не нужно тратить время на регистрацию сделки в реестре у стороннего держателя, поясняет биржа.

"СПБ биржа" была крупнейшим в РФ организатором торгов иностранными акциями. Однако в ноябре прошлого года она попала под санкции США.