"СПБ биржа" запустила первый ЦФА с привязкой к выпуску зеленой электроэнергии
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. "СПБ биржа" запустила в обращение первый цифровой финансовый актив (ЦФА) – он дает право на получение зеленых сертификатов, подтверждающих производство электроэнергии из возобновляемых источников, следует из сообщения торговой площадки.
"В информационной системе "СПБ биржи" состоялся первый выпуск цифровых прав. Их приобретение дает право на получение зеленых сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению, либо на альтернативное денежное требование", — сказано в сообщении.
"Гибридное цифровое право — это продукт из линейки цифровых активов, выпущенный и обращающийся в виде токена в информационной системе на основе технологии блокчейна. Сами зеленые сертификаты подтверждают производство электроэнергии на генерирующих объектах, функционирующих на основе возобновляемых источников — энергии ветра, солнца, воды и других", — поясняет биржа.
Эмитентом первого выпуска цифровых прав в информационной системе "СПБ биржи" выступила компания "Карбон Зиро", которая создала и ведет реестр зеленых сертификатов. Покупателем стал Совкомбанк.
Банк России в июне 2023 года включил "СПБ биржу" в реестр операторов информационных систем, и теперь торговая площадка предоставляет возможность другим организациям выпускать и обращать цифровые права в своей инфраструктуре.
"Стратегия "СПБ биржи" как оператора информационной системы направлена на создание инновационных инструментов на базе цифровых прав. Благодаря пилотному размещению гибридных цифровых прав мы убедились в том, что инфраструктура "СПБ биржи" способна обеспечивать выпуск и обращение таких продуктов. В перспективе новая линейка инновационных цифровых инструментов существенно расширит возможности российских инвесторов", — сказал генеральный директор "СПБ биржи" Евгений Сердюков.
Использование цифровых прав сокращает для конечных пользователей зеленых сертификатов и инвесторов время на поиск актива и проведение сделки: фактически покупатель приходит на единую площадку, выбирает подходящее предложение и делает покупку. Все происходит онлайн, и покупателю не нужно тратить время на регистрацию сделки в реестре у стороннего держателя, поясняет биржа.
"СПБ биржа" была крупнейшим в РФ организатором торгов иностранными акциями. Однако в ноябре прошлого года она попала под санкции США.
https://1prime.ru/Financial_market/20240130/842930525.html