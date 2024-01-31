МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банк России не видит формальных нарушений регулирования в рассылке "Цифры брокера" о переводе российских бумаг клиентов с "СПБ Биржи" на Мосбиржу, но будет анализировать последовавший за рассылкой обвал акций торговой площадки, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. "СПБ Биржа" опровергла сообщение о прекращении торгов российскими бумагами

"Цифра брокер" в понедельник в клиентской рассылке сообщил, что "с 30 января 2024 все торговые операции на "СПБ Бирже" будут недоступны", поэтому текущие остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи.

Позднее торговая площадка опровергла сообщения о прекращении торгов российскими бумагами с 30 января, речь шла лишь об операциях "Цифра брокера". После сообщений "Цифры брокера" и СМИ акции "СПБ Биржи" падали максимально на 14%, а затем частично отыграли снижение.

"С точки зрения брокера формальных нарушений регулирования никаких не было, я абсолютно согласна, что текст, который разослали клиентам, мог быть прочитан по-разному. И, к сожалению, это реализовалось на практике: прочитали по-разному. Явного нарушения со стороны брокера не было", — сказала Шишлянникова в кулуарах конференции "Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире".

"Что касается всплеска цены на акции, то любой всплеск цены подвергается анализу со стороны Банка России с целью понять причины этого всплеска и понять, был ли обусловлен какими-то конкретными событиями, какими-то недобросовестными действиями или еще что-то. Но на это уходит определенное время", — также отметила она, комментируя последовавшее за сообщением брокера падение акций "СПБ Биржи".

Банк России будет анализировать причины скачка: если регулятор выявит какие-то недобросовестные практики в этой части, то последуют надзорные меры, добавила глава департамента.