МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Уменьшение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу повлечет за собой рост цен, сообщил "Ленте.ру" независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. Поступления СПГ в Европу за январь упали до минимума

"Нужно понимать, что поставки российского СПГ крайне ограниченны мощностями. Россия не может поставлять больше, чем она производит, и больше, чем у нее есть свободного СПГ. Поэтому, с одной стороны, Россия получит увеличение прибыли ввиду роста цен. Но говорить о том, что Россия вдруг из-за этого займет место США на рынке СПГ, — это смешно. По поставкам СПГ в Европу Россия и США — это разные лиги", — указал Демидов.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. Это решение вызвало резкую критику со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его возмутительным, поскольку, по его словам, Байден "усиливает Россию" и толкает Европу к зависимости от нее.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович сомневается, что Россия станет поставлять больше СПГ в Европу, так как решение Байдена повлияет сильно на мировой рынок газа.

The Wall Street Journal писало, что решение Байдена — это победа климатических групп, которые требовали остановить строительство новых СПГ-предприятий на побережье Мексиканского залива.