МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Стоимость мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за месяц с 16 января выросла в 1,9 раза, а по итогам торгов понедельника превысила 26 тысяч рублей за тонну, следует из материалов торгов. Путин поручил изучить вопрос о введении регулирования цен на мазут

Цена мазута по территориальному индексу Европейской части России подскочила в понедельник на 3,54%, до 26 277 рублей за тонну. В последний раз мазут стоил более 26 тысяч рублей в конце октября.

Бензин на бирже также подорожал. Стоимость марки Аи-92 за понедельник поднялась на 1,69%, до 47 117 рублей за тонну, Аи-95 — на 2,2%, до 54 678 рублей. Цена на летнее дизельное топливо за торговый день выросла на 1,04% — до 57 150 рублей за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожало на 1,13%, до 56 511 рубля за тонну, зимнее — на 1,17%, до 57 810 рублей.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) в понедельник подорожали на 4,53%, до 20 379 рублей за тонну. По итогам торгов понедельника несколько снизилась цена только на авиакеросин — этот продукт подешевел на 0,36%, до 79 057 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Через две недели после этого правительство постепенно начало ослаблять ограничения, в том числе был полностью снят запрет на экспорт бензина и частично — на поставки дизтоплива.

В декабре оптовая стоимость нефтепродуктов в России значительно снизилась. Тем не менее это не в полной мере отразилось в мелком опте, сообщала Федеральная антимонопольная служба. Также ФАС отмечала, что ряд нефтяных компаний не полностью следуют рекомендациям властей о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок, что может нарушить регулярность и равномерность реализации топлива на биржевых торгах.