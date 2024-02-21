МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах акциями ПАО "СПБ Биржа" в ноябре, когда якобы от биржи было подано заявление о банкротстве, говорится в сообщении регулятора. Депозитарий "СПБ Биржи" договорился о разблокировке клиентских активов

В ноябре 2023 года сообщалось, что в суд 24 ноября поступило заявление ПАО "СПБ Биржа" о своем банкротстве. Никакие подробности в материалах суда не приводились. Позднее представители биржи заявили, что заявление о банкротстве не подавалось.

"Банк России установил факт манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО "СПБ Биржа" (ISIN RU000A0JQ9P9). 27.11.2023 в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на торгах ПАО Московская Биржа — на 35,8%, на торгах ПАО "СПБ Биржа" — на 13,4%", — говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, снижение было вызвано распространением недостоверной информации о подаче биржей заявления о признании банкротства, что привело к убыткам для участников рынка.

Как показала проверка Банка России, ПАО "СПБ Биржа" не подавало заявления о банкротстве. Регулятор расценивает подготовку заявления якобы от имени биржи и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов. Информация о движении судебных дел в обязательном порядке размещается в Картотеке арбитражных дел — общедоступной системе в интернете, находящейся в зоне внимания телеграм-каналов и средств массовой информации. Поэтому сведения о регистрации заявления получили широкое распространение, указывается там же.

Отмечается, что подобные действия являются манипулированием рынка и попадают под пункт 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В ЦБ подчеркнули, что соответствующие материалы переданы правоохранительным органам.