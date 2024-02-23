Эксперт Хандошко: вывод депозитария "СПБ Биржи" из ее контура не осуществится
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. План вывода депозитария "СПБ Биржи" — "СПБ Банка" — из ее контура не будет реализован из-за санкций США, сказала РИА Новости главный исполнительный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.
23 февраля новый пакет санкций США затронул "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ Биржи", говорится в обнародованном документе американского минфина.
В январе текущего года депозитарий сообщал, что представил минфину США стратегию разблокировки активов, попавших под ограничение после 2 ноября 2023 года, когда "СПБ Биржа" была включена в санкционный список. Биржа с этого дня приостановила заключение сделок и планировала восстановить торги иностранными ценными бумагами 6 ноября, но сделать этого не удалось до сих пор.
""СПБ Банк" попал под санкции США, и это никак не отразится на работе биржи, которая и так фактически была остановлена. Эта блокировка означает, что первоначальный план, в рамках которого "СПБ Банк" выводится из-под "СПБ Биржи" для получения лицензии минфина США (OFAC), не будет реализован, и завершился еще раньше, чем его начали осуществлять", — заявила Хандошко.
"Главный вопрос заключается в том, как "СПБ Биржа" будет выходить из-под санкций и менять замороженные активы. Боюсь, что там не будет какого-то уникального пути: процесс затянется. И разблокировка замороженных активов будет напоминать разблокировку активов Мосбиржи, то есть с помощью получения индивидуальных разрешений", — добавила она.
Что касается рынка акций, то нельзя сказать, что он падал всю текущую неделю и что кто-то сильно опасался санкций, поэтому открытие в понедельник, 26 февраля, будет нейтрально-позитивное, подчеркнула собеседник агентства
По ее мнению, "бумаги эмитентов, которые попали под санкции, конечно, пострадают, но распродажа не ожидается, будет умеренная коррекция".
"От санкций все немного устали, поэтому отношение к ним сегодня уже спокойное", — указала эксперт.
https://1prime.ru/Financial_market/20240223/843153926.html