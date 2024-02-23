МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. План вывода депозитария "СПБ Биржи" — "СПБ Банка" — из ее контура не будет реализован из-за санкций США, сказала РИА Новости главный исполнительный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Акции "СПБ биржи" позитивно отреагировали на заявления ЦБ

23 февраля новый пакет санкций США затронул "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ Биржи", говорится в обнародованном документе американского минфина.

В январе текущего года депозитарий сообщал, что представил минфину США стратегию разблокировки активов, попавших под ограничение после 2 ноября 2023 года, когда "СПБ Биржа" была включена в санкционный список. Биржа с этого дня приостановила заключение сделок и планировала восстановить торги иностранными ценными бумагами 6 ноября, но сделать этого не удалось до сих пор.

""СПБ Банк" попал под санкции США, и это никак не отразится на работе биржи, которая и так фактически была остановлена. Эта блокировка означает, что первоначальный план, в рамках которого "СПБ Банк" выводится из-под "СПБ Биржи" для получения лицензии минфина США (OFAC), не будет реализован, и завершился еще раньше, чем его начали осуществлять", — заявила Хандошко.

"Главный вопрос заключается в том, как "СПБ Биржа" будет выходить из-под санкций и менять замороженные активы. Боюсь, что там не будет какого-то уникального пути: процесс затянется. И разблокировка замороженных активов будет напоминать разблокировку активов Мосбиржи, то есть с помощью получения индивидуальных разрешений", — добавила она.

Что касается рынка акций, то нельзя сказать, что он падал всю текущую неделю и что кто-то сильно опасался санкций, поэтому открытие в понедельник, 26 февраля, будет нейтрально-позитивное, подчеркнула собеседник агентства

По ее мнению, "бумаги эмитентов, которые попали под санкции, конечно, пострадают, но распродажа не ожидается, будет умеренная коррекция".

"От санкций все немного устали, поэтому отношение к ним сегодня уже спокойное", — указала эксперт.