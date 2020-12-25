МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,47 рубля — до 89,8749 рубля, курс доллара — на 1,14 рубля, до 73,6921 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 1,294 рубля, составив 80,9744 рубля.

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