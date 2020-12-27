МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. В последнюю неделю 2020 года российская национальная валюта может укрепиться до 73 рублей за доллар.

Как рассказал "Российской газете" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов, при ценах на нефть выше $50 за баррель фундаментально рубль должен быть ниже 70 рублей за доллар, если бы не геополитический дисконт.

"К позитиву конца года можно отнести достижение договоренности между ЕС и Великобританией по "брекзиту" и одобрение новых стимулирующих мер в США. Пандемия коронавируса смягчается во многих европейских странах, кроме того, начата вакцинация населения. Экономика большинства азиатских стран чувствует себя уверенно, частично нивелируя макропроблемы в мире в целом", — поясняет он.

По его мнению, рост рубля к концу года связан с ожиданиями притока спекулятивного финансового капитала в активы развивающихся стран в 2021 году. "Конечно, возможны и "черные лебеди", но в целом рынки ждут более стабильного и оптимистичного года", — подытожил он.

НЕФТЬ

Что касается рынка нефти, то, отмечает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев, то ситуация после недавнего всплеска негатива из-за нового штамма COVID-19 в Британии стабилизировалась.

У рынка есть все шансы завершить 2020 год в диапазоне $52-$53 за баррель.

"Инвесторы вновь смотрят оптимистично на краткосрочные перспективы нефтяного рынка, особенно на фоне прерывания долларом тренда на укрепление. Еще одним важным фактором является отраслевая статистика из США, где запасы сокращаются довольно заметно, а уровень добычи не растет. Для рынка и цен это однозначно позитивный сигнал", — отмечает он.

Более долгосрочным фактором для цен на нефть является глобальная статистика по грузоперевозкам: они активно растут. Это дает экономике сигнал о продолжении восстановительного тренда. "В свою очередь, это формирует благоприятные для котировок ожидания увеличения спроса", — поясняет аналитик.