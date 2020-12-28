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https://1prime.ru/Forex/20201228/832695715.html
Рубль растет к доллару и к евро после снижения на старте торгов
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Курс рубля растет к доллару и вышел в плюс к евро после небольшого снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск... ПРАЙМ, 28.12.2020
нефть, рубль, валюта, биржи, торги, новости, экономика, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Курс рубля растет к доллару и вышел в плюс к евро после небольшого снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижался на 22 копейки – до 73,95 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 90,37 рубля.
На старте торгов курс евро рос на 12 копеек к уровню предыдущего закрытия.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,49% — до 51,09 доллара за баррель.