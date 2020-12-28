МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Курс рубля растет к доллару и вышел в плюс к евро после небольшого снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи растет в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижался на 22 копейки – до 73,95 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 90,37 рубля.

На старте торгов курс евро рос на 12 копеек к уровню предыдущего закрытия.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,49% — до 51,09 доллара за баррель.