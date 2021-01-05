МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 1,0894 рубля, составив 74,6279 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 73,5385 рубля за доллар.

Читайте также: Российский рынок акций коррекционно снижается после обновления максимумов