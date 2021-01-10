МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Доллар в новом году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля, спрогнозировал для РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. Обещал вернуться: как доллар будет восстанавливать рост в 2021 году

"К концу года рубль постепенно укреплялся к доллару и евро в связи с позитивными новостями на внешних мировых рынках. По нашему прогнозу, в 2021 году торговые диапазоны, в которых будет колебаться доллар США, — 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля", — сказал эксперт.

Отдельно аналитики кредитной организации изучили, как менялся спрос клиентов на валюту в течение прошлого года. По их данным, россияне чаще продавали, чем покупали доллары и евро — 53% против 47% общего числа операций по обмену валюты. При этом в 2019 году ситуация была ровно противоположной – 53% приходилось на покупку, а 47% на продажу иностранной валюты.

Спрос на обмен валюты со стороны населения на протяжении 2020 года от сезона к сезону распределялся достаточно неравномерно, отмечает Тимошенко. Зимой 2020 года риски замедления мирового экономического спроса из-за коронавируса вызвали ослабление рубля. Весной отмечалась повышенная волатильность в курсах валют. Пики роста курсов валюты пришлись на 31 марта и стали реакцией на первую волну пандемии коронавируса.

А к концу лета на малоликвидном августовском рынке колебания валют были вызваны как внешними факторами (неопределенность по программе стимулирования экономики США, отсутствие прогресса в разрешении торговых споров между США и Китаем), так и локальными, которые обострили санкционную риторику. Это, например, события в Белоруссии.

Осенью на курсе российского рубля сказывались геополитические риски и новости о предстоящей второй волне коронавируса. Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, президентские выборы в США также вызывали всплески волатильности на валютном рынке.