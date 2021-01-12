МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост во вторник, евро уже дешевле 90 рублей, курс доллара нацеливается на 74 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.26 мск падал на 59 копеек, до 74,07 рубля, курс евро – на 81 копейку до уровня 89,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник евро уже опускался до 89,96 рубля, доллар — до 74,05 рубля – минимумам с начала января.

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