2021-01-12T14:35:36+03:00
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2021
https://1prime.ru/Forex/20210112/832790442.html
Рубль усиливает рост к доллару и евро
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Рубль усиливает рост во вторник, евро уже дешевле 90 рублей, курс доллара нацеливается на 74 рубля, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.26 мск... ПРАЙМ, 12.01.2021
рубль, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост во вторник, евро уже дешевле 90 рублей, курс доллара нацеливается на 74 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.26 мск падал на 59 копеек, до 74,07 рубля, курс евро – на 81 копейку до уровня 89,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник евро уже опускался до 89,96 рубля, доллар — до 74,05 рубля – минимумам с начала января.
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