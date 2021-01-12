МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту на 1,5% после слабого утреннего снижения, инвесторы оценивают перспективы по балансу спроса и предложения на рынке, ожидая также снижения запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Иранские компании подписали соглашения по увеличению добычи нефти

По состоянию на 12.55 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,55%, до 56,52 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,65%, до 53,11 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,2%.

Ожидания рынков по балансу спроса и предложения оказались позитивными для торгов. Так, согласно январским договоренностям ОПЕК+, текущие условия соглашения о снижении добычи были продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить. Готовность королевства дополнительно поддержать рынок способствует росту котировок нефти.

Прогнозы по спросу связаны с ожиданиями вокруг стимулирования экономики. Избранный президент США Джо Байден ранее сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов". Надежды инвесторов по восстановлению экономики в связи с мерами поддержки позитивно отражаются на перспективах спроса на нефть.

В среду рынки ожидают публикацию данных о запасах нефти в США по итогам прошлой недели. Аналитики полагают, что показатель за неделю по 8 января сократился на 2,7 миллиона баррелей. Это может быть пятое снижения показателя подряд.