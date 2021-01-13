МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 73,99 копейки, составив 73,5264 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 74,2663 рубля за доллар.

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