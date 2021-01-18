МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро, отыгрывая падение рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Индекс Мосбиржи открыл торги снижением на 0,5%

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск повышался на 28 копеек, до 73,92 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 89,27 рубля.

Стоимость нефти снижается на 0,4%, до 54,90 доллара за баррель по марке Brent.