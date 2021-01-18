2021-01-18T10:09:47+03:00
2021-01-18T10:09:47+03:00
2021-01-18T10:09:47+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210118/832828300.html
Рубль слабеет в начале недели на фоне дешевеющей нефти
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Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро, отыгрывая падение рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск повышался на... ПРАЙМ, 18.01.2021
мосбиржа, валюта, торги, новости, рынки, валюта, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро, отыгрывая падение рынка нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск повышался на 28 копеек, до 73,92 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 89,27 рубля.
Стоимость нефти снижается на 0,4%, до 54,90 доллара за баррель по марке Brent.