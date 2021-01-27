МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч считает, что к концу 2021 года курс доллара значительно снизится. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg. Когда доллар вырастет до 100 рублей и сколько он будет стоить в феврале

Экономист утверждает, что при неблагополучном раскладе американская валюта может подешеветь на 35 процентов. Предпосылками для этого он назвал рост дефицита текущих операций в платежном балансе Соединенных Штатов, усиление европейской валюты, а также бездействие Федеральной резервной системы США.