2021-01-27T01:32:59+03:00
2021-01-27T01:32:59+03:00
2021-01-27T01:32:59+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210127/832899338.html
Американский эксперт предсказал обвал курса доллара
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч считает, что к концу 2021 года курс доллара значительно снизится. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg.Экономист... ПРАЙМ, 27.01.2021
новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83278/72/832787238.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83278/72/832787238.jpg
https://1prime.ru/images/83278/72/832787237.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83278/72/832787237.jpg
https://1prime.ru/images/83278/72/832787236.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83278/72/832787236.jpg
https://1prime.ru/experts/20210126/832889825.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч считает, что к концу 2021 года курс доллара значительно снизится. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg.
Экономист утверждает, что при неблагополучном раскладе американская валюта может подешеветь на 35 процентов. Предпосылками для этого он назвал рост дефицита текущих операций в платежном балансе Соединенных Штатов, усиление европейской валюты, а также бездействие Федеральной резервной системы США.