МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в среду утром увеличивается, инвесторы ожидают объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Аналитик рассказал, что будет с рублем и долларом при Йеллен

По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,2157 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,216 доллара. Курс доллара к иене рос до 103,72 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 103,6 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 90,23 пункта.

До открытия рынков Европы и США в день объявления итогов встречи Федрезерва курс доллара несколько растет к мировым валютам. Очередное двухдневное заседание регулятора завершается вечером в среду. Аналитики прогнозируют, что ФРС сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и подтвердит свои намерения сохранять слабую монетарную политику.

Рынки также обратили внимание на прогноз Международного валютного фонда, опубликованный во вторник. Так, МВФ улучшил прогноз динамики мировой экономики и теперь ожидает роста ВВП на 5,5% в 2021 году, в октябре ожидался рост на 5,2%.

Аналитики указывают на то, что в целом факторы прогноза МВФ и итогов встречи Федрезерва негативны для доллара. "Чем сильнее прогноз по мировой экономике, тем слабее доллар США. (Глава ФРС — ред.) Пауэлл намерен дать понимание того, что в краткосрочной перспективе они не видят выхода из мягкой политики, и это должно сдержать доллар", — приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика Commonwealth Bank of Australia Джозефа Капурсо (Joseph Capurso).