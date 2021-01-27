МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов на поддержке растущих нефтяных котировок и новостей о продлении Штатами ДСНВ, следует из данных Московской биржи. Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.48 мск среды снижался на 7 копеек – до 75,02 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 91,21 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,68% — до 56,02 доллара за баррель.

Россия и США во вторник вечером объявили о договоренности продлить ДСНВ на пять лет. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соответствующее соглашение.

Помимо этой темы, в ходе телефонного разговора Путин и новый президент США Джо Байден обсудили ряд вопросов двусторонней и международной повестки дня, включая возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также в торгово-экономической сфере. Вместе с тем Белый дом по итогам беседы заявил, что Байден подтвердил "твердую поддержку суверенитета Украины", а также поднял проблемные вопросы.

"Итоги переговоров лидеров двух стран не дают каких-то намеков на дальнейшее смягчение позиции США в отношении РФ. Пока это лишь первое общение и выводы делать преждевременно. Участники торгов на валютном рынке вряд ли будут делать какие-то выводы и менять подход к оценке перспектив рубля из-за вчерашних событий. Исторически период февраль-март является статистически наиболее благоприятным для национальной валюты, так что при прочих равных допускаем умеренное укрепление рубля", — прокомментировал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.