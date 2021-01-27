МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Снижение курса евро по отношению к доллару усилилось после статистики из Германии, оказавшейся хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов. Индекс потребительского доверия в Германии в феврале рухнул ниже прогноза

По состоянию на 12.24 мск курс евро к доллару снижался до 1,2128 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,216 доллара. До публикации статистики евро стоил 1,2158 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 103,75 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 103,6 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 90,31 пункта.

Давление на курс евро в среду оказала статистика из Германии от исследовательской компании Gfk. Согласно опубликованным данным, индекс доверия потребителей к экономике Германии в феврале рухнул до минус 15,6 пункта с пересмотренного уровня января в минус 7,5 пункта. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до минус 7,9 пункта.

В центре внимания мировых рынков в среду находится первое в текущем году заседание ФРС США 26-27 января. Ожидается, что по его итогам регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов, повторив курс на сохранение мягкой монетарной политики. Однако эксперты сомневаются в том, что риторика ФРС поможет остановить рост курса доллара. Фондовые биржи Европы в основном снижаются на опасениях за экономику

Валютный аналитик Commerzbank Эстер Мария Райхельт (Esther Maria Reichelt), мнение которой приводит газета Wall Street Journal, считает, что ФРС может попытаться пресечь слухи вокруг сокращения покупок активов после того, как начнется восстановление экономики, но это вряд ли остановит рост курса доллара. "Глава ФРС Джером Пауэлл должен указать на краткосрочные риски и еще раз подчеркнуть, что разговоры о сокращении покупок активов преждевременны", — сказала аналитик.

В целом Commerzbank по-прежнему ожидает укрепления доллара в ближайшие месяцы. "Мы сомневаемся, что Пауэлл сможет обуздать эйфорию, вызванную прогрессом в вакцинации и перспективой увеличения бюджетных расходов", — отметила Райхельт.