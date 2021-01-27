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2021-01-27T12:51:49+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210127/832903997.html
Официальный курс евро на четверг снизился до 91,22 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 45,15 копейки — до 91,2186 рубля, курс доллара — на 59,54 копейки, до 75,04 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 27.01.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 45,15 копейки — до 91,2186 рубля, курс доллара — на 59,54 копейки, до 75,04 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 53,1 копейки, составив 82,3204 рубля.