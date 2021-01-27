МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 45,15 копейки — до 91,2186 рубля, курс доллара — на 59,54 копейки, до 75,04 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 53,1 копейки, составив 82,3204 рубля.