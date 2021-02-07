МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. В последнее время стоимость барреля нефти уверенно поднимается и уже почти достигла отметки в 60 долларов. Такой высокой цены не было почти год, и это является хорошей новостью для России, бюджет которой во многом завязан на экспорт энергоносителей. Об этом пишет "Московский комсомолец". Однако аналитики, опрошенные изданием, придерживаются мнения, что даже значительное повышение стоимости нефти на мировых рынках не удержит российский рубль от падения, поскольку на экономику страны сильно повлияют санкции, введенные США. Эксперт назвал валюты, которые опасно покупать

По мнению главы информационно-аналитического центра "Альпари" Александра Разуваева, даже в случае стабильно высокой цены на нефть рубль в ближайшее время неминуемо уступит свои позиции по отношению к основным валютам. Согласно его прогнозу, за доллар будут давать 80 российских рублей, а за евро 97. "Центробанк, разумеется, попробует поддержать национальную валюту на плаву, но его способности ограничены и полностью компенсировать потери не удастся", — добавил эксперт.

"Даже высокие цены на нефть не смогут удержать "деревянный" на плаву, — соглашается с ним руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — Могут появиться новые факторы давления на российскую нацвалюту, которые сейчас сложно прогнозировать. Действия ЦБ лишь помогут снизить колебания курса рубля, как это было в прошлом году, когда на фоне низких цен на нефть регулятор проводил на внутреннем рынке масштабные валютные интервенции. Но нынешний вероятный обвал российской валюты даже такие меры вряд ли компенсируют".