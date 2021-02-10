МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В пятницу — 12 февраля — Банк России огласит свое решение по ключевой ставке; большинство аналитиков ожидают, что регулятор оставит ее без изменений.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на доцента и преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука, главным фактором, влияющим на курс рубля, остается все же не решение Банка России.

По мнению эксперта, ключевая ставка Банка России по результатам заседания Совета директоров регулятора, скорее всего, останется неизменной — на уровне 4,25%.

"На это указывает ряд факторов", — отмечает собеседник издания.

Их несколько:

сохранение инфляции в России на уровне 5,2%,

ситуация на внешних финансовых и товарных рынках улучшается на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с начавшейся массовой вакцинацией,

денежно-кредитные условия в целом существенно не изменились с момента предыдущего заседания Совета директоров ЦБ РФ,

экономическая активность в стране повышается: ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации заболеваемостью.

Также цена на нефть марки Brent превысила уровень $60 за баррель и продолжает расти.



Нефть растет "основываясь на достигнутых соглашениях ОПЕК+ и восстановлении экономики Китая". По мнению специалиста, ожидаемый уровень цены фьючерсов в среднесрочной перспективе составит $61-62 за баррель.

"Вслед за дорожающей нефтью укрепился и рубль. В феврале мы ожидаем рост курса национальной валюты до уровня 73-74 рублей за доллар", — отметил Корнейчук.

Однако дальнейшего укрепления российской национальной валюты ожидать не стоит: его сдерживает бюджетное правило.

"По нему все доходы бюджета, возникающие из-за превышения стоимости нефти Urals уровня в 41,6 доллара за баррель, направляются на покупку валюты, а не на государственные расходы, и это оказывает давление на рубль", — добавил он.

По его предположению, если бы не бюджетное правило, то при текущей стоимости нефти курс рубля был бы 60 рублей за доллар.