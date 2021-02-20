МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. На старте третьей недели февраля российская валюта получила шанс на хорошую динамику роста, пишет "Российская газета" со ссылкой на независимого финансового эксперта Дмитрия Чечулина.

Однако на торгах в конце недели ситуация изменилась: рубль существенно просел к евро (89,72 рубля) и к доллару (73,91 рубля).

"Нужно отметить, что положение на данный момент у доллара и евро совершено разное. "Американец" испытывает некоторые трудности из-за всё еще не решенного вопроса с пакетом мер на 1,9 триллиона долларов США", — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что евро получает поддержку от плановой вакцинации населения, а также из-за довольно прогнозируемой монетарной политики регулятора.

Опять таки, инфляционные показатели зоны евро выглядят более привлекательными, нежели в США.

По мнению эксперта, уже к концу недели стоит ждать прекращения роста цен на нефть.

"Во-первых, Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить квоту на добычу уже в ходе ближайшего заседания ОПЕК+ в марте. Во-вторых, в США начала восстанавливаться добыча в Техасе, который пострадал от аномальных холодов", — пояснил он.

В то же время снижение цен на "черное золото" вовсе не означает, что это начало долгосрочной нисходящей динамики, скорее это техническая коррекция.

"Аналитики из Goldman Sachs на этой недели опубликовали прогноз. По нему получается, что на рынке нефти начинает формироваться 15-тилетний бычий суперцикл. И аналитики рекомендуют своим клиентам присмотреться к нефтяным компаниям", — дал совет Чечулин.

Еще один повод для беспокойства у российской валюты — антироссийские санкции. Их введение может стать еще одним драйвером для ослабления рубля.

Исходя из этого, не стоит ожидать укрепления рубля на следующей неделе.

Скорее всего, нас ожидает возврат к уровням 74,17-74,43 против доллара. А против евро возможно тестирование значений в 90 рублей.