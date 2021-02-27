МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в марте 2021 года будет зависеть от санкций Запада, а также от того, насколько быстро восстановится экспорт нефти. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на прогнозы экономических аналитиков. Белый дом обещает новые санкции против России "в течение недель"

Директор Института стратегического анализа компании "ФБК Грант Торнтон" Игорь Николаев считает, что "рубль в марте ослабнет, вследствие предполагающегося санкционного давления как со стороны Евросоюза, так и со стороны США". Он сказал, что ожидает увидеть коридор в 75-76 рублей за доллар". По его мнению, цены на нефть будут зависеть от того, будет ли третья волна коронавируса. Николаев предполагает, что топливо будет стоить 60-63 доллара за баррель.

Президент ACI Russia Сергей Романчук утверждает, что цены на нефть Brent могут вырасти максимум до 75 долларов за баррель, если инвесторам не покажется, что начинается новая вспышка COVID-19. Эксперт отметил, что "курс рубля будет находиться под влиянием растущей нефти, доходности американских гособлигаций, а также ожидания санкций". Он ожидает, что доллар будет стоить 73-78 рублей. Новые обстоятельства. Кто толкает нефть к $100 за баррель

"Сезонный аппетит к риску на мировых рынках, вероятно, поддержит рубль как напрямую, так и через удорожание нефти и покупку рублевых ценных бумаг иностранцами", — прогнозирует независимый финансовый аналитик Александр Головцов. Его ожидания по курсу рубля аналогичны ожиданиям Николаева. Также Головцов обратил внимание, что инвестбанки раздувают ажиотаж вокруг фьючерсов на Brent и WTI, обещая вплоть до 100 долларов за баррель. Однако конечный спрос на топливо останется слабым, считает аналитик.