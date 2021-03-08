МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Ослабление национальной валюты могут спровоцировать два угрожающих фактора, которые могут перевесить даже растущие цены на нефть, сообщает "Инвест-Форсайт". Председатель ФРС испортил удачный день для рубля

Прежде всего риски могут быть связаны с дальнейшим ростом доходностей казначейских облигаций США.

"Это будет способствовать снижению аппетита к риску на глобальных рынках. На фоне отрицательных реальных ставок в России этот фактор может перевесить позитивное влияние на нацвалюту высоких цен на нефть", — отмечает аналитик ГК "Финам" Анна Зайцева.

Также рубль может испытать существенное давление, если США и Великобритания договорятся о введении более жестких санкций против России, в том числе в части суверенного долга.

"В случае реализации такого сценария курс может перейти в диапазон 76-78 рублей за доллар, а при глубокой коррекции на мировых рынках и/или жестких санкциях может даже превысить уровень 78 рублей", — отмечает Зайцева.

В целом до конца года в компании сохраняют позитивный взгляд на рубль. Если будет реализован базовый сценарий, в том числе предполагающий улучшение эпидемиологической обстановки, восстановление мировой экономики и отсутствие «опасных» санкций, российская валюта может укрепиться до 69-72 рубля за доллар.