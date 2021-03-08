МОСКВА, 8 мар- ПРАЙМ. Курс рубля продолжает лавировать между политикой, нефтью и санкциями. Получается так, что в настоящий момент для нашей валюты очень не просто выбрать приоритетный фактор ценообразования. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на мнение основателя инвестиционного клуба Frendex Руслана Пичугина.

Последний в своем эксклюзивном комментарии оценил возможные последствия от этих факторов и дал оптимистический прогноз по курсам валют.

Так, например, он отметил, что рост стоимости нефти более чем на 6% отразился недельным снижением курса рубля против доллара на 0,2%. Это стало неожиданностью для большей части трейдеров. Экономист предостерёг россиян от серьезной финансовой ошибки

Очевидной причиной такого отставания рубля от цен на нефть выступают санкции со стороны ЕС и США, отметил Пичугин. "Сейчас рубль пугают не расширение ограничений против ряда чиновников, олигархов и НИИ. На него давит риск усиления санкционного давления, которые анонсировали США и Великобритания перед выходными. Также важно отметить, что сама по себе котировка доллар/рубль была весьма волатильной всю неделю", — объяснил эксперт.

Пичугин обратил внимание на то, что в данный момент важно понять, насколько реально введение более суровых санкций, в том числе и против государственного долга России. Разговор о таких ограничениях в рамках "санкций из ада" ведется в США с 2018 года. Однако фактических шагов по их применению пока не предпринималось.

"Американские политики плотно возьмутся за это только после принятия решения об объеме поддержки собственной экономике. Вопрос хоть и близок к решению, но еще не на финишной прямой. Да и в целом введение максимально тяжелых санкций для России верится с трудом", — отметил он.

Пичугин уверен, что с начала недели российская валюта начнет отыгрывать рост цен на нефть, который не смогла воспользоваться ранее. Причем при сохранении текущей стоимости сырья, российская валюта может начать неделю ближе к отметке в 73,37 и продолжить укрепление вплоть до уровня 72,72 против доллара (по итогам закрытия торгов на Московской бирже доллар стоил 74,20 рубля).

Нельзя не отметить изменения в глобальных настроениях трейдеров. Падение цен на золото и рост доходности по десятилетним облигациям США указывают на то, что период "страха за будущее" подходит к концу. Экономист дал совет, в какой валюте сейчас лучше хранить деньги

Эксперт добавил, что "при этом всем известно, что сами по себе облигации очень консервативный инструмент. Возвращение инвесторов в них говорит о вере в продолжительный период восстановления экономики. Из этого можно сделать вывод, что рост цен на золото пока ожидать не стоит. Рост доходности по облигациям косой прошел и по рынку акций США, которые хоть и закрылись ростом, однако торгуются ниже исторических максимумов. Учитывая, что рынок российских бумаг очень зависим от глобального настроения трейдеров, то стоит ориентироваться именно на закрытие торгов в США. Если Федрезерв не внесет существенных изменений в свой курс, то можно ожидать плавного роста после технической коррекции. Думаю, при росте цен на нефть и укреплении рубля нельзя исключать возврата индекса Московской биржи к отметке 3500".

Пичугин добавил, что, согласно данным Росстата, инфляция в России достигла значения 5,8% в годовом выражений, а месячные данные составили 0,8%. Такие цифры указывают на возможное скорое повышение ставки ЦБ РФ, заседание которого назначено на 19 марта. Регулятору достаточно даже намекнуть на повышение ставки в апреле, чтобы еще сильнее поддержать российскую валюту на дистанции в несколько недель.