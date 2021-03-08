МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник растет к евро и иене на фоне сохранения высокой доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Печатный станок: грозит ли США гиперинфляция

По состоянию на 12.52 мск курс евро к доллару опускался до 1,872 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1917 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 108,54 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,34 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 92,26 пункта.

Курс доллара поддерживается высокой доходностью гособлигаций США. Доходность US Treasuries растет на 4,7 базисных пункта, до 1,601% против уровня прошлого закрытия в 1,554%. При этом доходность гособлигаций непрерывно растет уже пять торговых сессий подряд на оптимизме вокруг перспектив восстановления экономики страны.

В минувшую субботу сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов. Теперь документ должен еще раз пройти через голосование в нижней палате парламента, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Небольшое давление на курс евро оказала статистика из Германии. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в январе упал на 2,5% к декабрю, хотя аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.