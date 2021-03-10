МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. На валютном рынке складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, нефть дорожает, что должно позитивно отразиться на рубле. С другой — звучат угрозы о новых санкциях. При этом индекс доллара резко сменил вектор движения. В связи с этим до конца марта российскую валюту ожидает опасный период. Об этом заявил старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман, сообщает "Life". Годовщину падения рубль отметил уверенным укреплением

"Для российской валюты этот короткий промежуток времени до начала апреля особенно опасный. Цены на нефть в ближайшее время могут снова начать падать. Если не учитывать внешнеполитических угроз, то курс рискует просесть к 77-79 за доллар. Если реализуются и внешнеполитические риски, рубль упадет еще сильнее — к отметкам 80-85", — прогнозирует аналитик.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артем Тузов считает, что для рубля в краткосрочной перспективе будут важны как цены на нефть, так и общие настроения на рынках. По его словам, при благоприятном сценарии рубль может укрепиться до 73 в паре с долларом и до 88 — с евро.