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2021
https://1prime.ru/Forex/20210310/833196682.html
Рубль в начале дня снижается к доллару и подрастает к евро
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Рубль в начале торгов слабо снижается к доллару и символически растет к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск среды рос на 11... ПРАЙМ, 10.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов слабо снижается к доллару и символически растет к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск среды рос на 11 копеек — до 74,03 рубля, курс евро снижался на 3 копейки — до 87,97 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,87% — до 66,93 доллара за баррель.