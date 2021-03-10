МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов слабо снижается к доллару и символически растет к евро, следует из данных Московской биржи. Эксперт предупредил об опасном периоде для рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск среды рос на 11 копеек — до 74,03 рубля, курс евро снижался на 3 копейки — до 87,97 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,87% — до 66,93 доллара за баррель.