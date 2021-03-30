МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В апреле от российской национальной валюты не стоит ждать укрепления, заявил в беседе с агентством "Прайм" директор Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов. Дивиденды станут ключевым фактором для российского рынка

"Как всегда, нужно сначала сказать, что торговля валютами для индивидуального инвестора похожа на веселое казино. В этом контексте руководство Банка России уже напоминало, что на Форексе (торговле валютами) российский инвестор обычно теряет вложенные деньги за 9 месяцев", — отметил эксперт.

Говоря о факторах, которые влияют на динамику курса рубля, то, по мнению Шибанова, в апреле могут снижаться сырьевые цены. В то же время будет сохраняться относительно высокая инфляция в России. От международных рынков стоит ожидать ухудшение ликвидности из-за кейса хедж-фонда Archegos и распродаж акций.

Поэтому, прогнозирует специалист, стоит скорее ожидать ослабления рубля, чем его укрепления, по сравнению с нынешним курсом.