МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. На новой торговой неделе — с 5 по 9 апреля — перспективы российской национальной валюты выглядят умеренно-негативными, заявил в беседе с "Российской газетой" начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Что будет дальше с льготной ипотекой в России?

"Перспективы рубля на неделе выглядят умеренно-негативными. Российская валюта остается в числе основных аутсайдеров среди высокодоходных валют и найти возможность выйти из сложившейся ситуации у рубля не так много", — рассказал эксперт.

По его мнению, сильная экономическая статистика в Соединенных Штатах (США), особенно по рынку труда, продолжит поддерживать доллар. Это приведет к росту базовых доходностей, что снова снижает привлекательность операций на развивающихся рынках.

Геополитический прессинг российской валюты несколько утих, но риски его возвращения — достаточно высоки.

Также на рубль давит то, что нерезиденты продолжают покидать рынок ОФЗ: у иностранных инвесторов все меньше инструментов для вложений на локальный рынок РФ. Это для рубля выглядит негативным.

"При отсутствии плохих геополитических новостей курс, вероятно, останется в диапазоне 75-77 рублей за доллар, но завершение недели скорее пройдет в границах 76-77 рублей", — прогнозирует Евстифеев.