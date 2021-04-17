МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Американский доллар смог существенно укрепить свои позиции по отношению к российской национальной валюте. Как пишет радио "Спутник" со ссылкой на экономистов, в первую очередь это связано с санкциями, введенными Вашингтоном против государственного долга России. Стоит ли возвращаться к банковским вкладам из-за роста ставок

Итак, изменение курса доллара позволило аналитикам и экономистам сделать прогнозы: каким будет курс рубля в начале лета?

Как заявил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, к июню доллар будет находиться на отметке в 75-78 рублей. По его мнению, Евро будет варьироваться от 89 до 92,5 рубля.

Сильно ударить по рублю может скорое открытие границ России, считают эксперты. Это будет связано с ростом спроса на доллары и евро у россиян, планирующих отпуска за рубежом.

Как отметил аналитика ГК "Финам" Андрей Маслов, в начале лета доллар будет стоить от 76 до 80 рублей. Евро — от 90 до 94 рублей.

"На пиковых показателях доллар может пробить отметку в 80 рублей, а евро — в 95 рублей", — добавил он.