2021-04-17T09:07:45+03:00
2021-04-17T09:07:45+03:00
2021-04-17T09:07:45+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210417/833484970.html
Эксперты дали впечатляющий прогноз по курсу рубля в начале лета
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Американский доллар смог существенно укрепить свои позиции по отношению к российской национальной валюте. Как пишет радио "Спутник" со ссылкой на экономистов, в первую очередь это... ПРАЙМ, 17.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Американский доллар смог существенно укрепить свои позиции по отношению к российской национальной валюте. Как пишет радио "Спутник" со ссылкой на экономистов, в первую очередь это связано с санкциями, введенными Вашингтоном против государственного долга России.
Итак, изменение курса доллара позволило аналитикам и экономистам сделать прогнозы: каким будет курс рубля в начале лета?
Как заявил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, к июню доллар будет находиться на отметке в 75-78 рублей. По его мнению, Евро будет варьироваться от 89 до 92,5 рубля.
Сильно ударить по рублю может скорое открытие границ России, считают эксперты. Это будет связано с ростом спроса на доллары и евро у россиян, планирующих отпуска за рубежом.
Как отметил аналитика ГК "Финам" Андрей Маслов, в начале лета доллар будет стоить от 76 до 80 рублей. Евро — от 90 до 94 рублей.
"На пиковых показателях доллар может пробить отметку в 80 рублей, а евро — в 95 рублей", — добавил он.