МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Для рубля торговая неделя завершилась на позитивной ноте. На Московской бирже курс доллара опустился ниже 76 рублей (75,81 рубля), курс евро — ниже 91 рубля (90,85 рубля). О том, что ожидает российскую валюту на следующей неделе и до конца весны, рассказал "Российской газете" Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами. Он также дал прогноз по нефти и описал ситуацию на рынке драгоценных металлов.

Корнейчук рассказал, что после публикации введенных санкций США против российских компаний, физических лиц и суверенного долга стало ясно, что их влияние на финансовый рынок будет меньше, чем предполагаемый "замах", о котором так много говорили.

Эксперт считает, что 73-76 рублей за доллар до начала лета является вполне реальной величиной. Он подчеркнул, что в случае продолжения ситуации с геополитическими рисками с Украиной, курс доллара может составить 79,6 рубля. Однако если же ситуация разрядится и геополитические риски уменьшатся, курс доллара может опустится до уровня 73,6-74 рублей.

Корнейчук указал, что дополнительными стимулами к укреплению рубля являются предстоящий период налоговых корпоративных платежей и размещения ОФЗ, проведенные Минфином в апреле 2021 года на сумму 383,7 миллиарда рублей.

Если же говорить о евро, то здесь эксперт ожидает курс на уровне 93,2 рубля. Опять же, все зависит от геополитических рисков для России в ситуации с Украиной. При их сохранении возможен рост курса евро до 100 рублей к началу лета (показатель 2014 года). В случае их снижения курс евро может опустится до уровня 90,5 рубля. Рубль сдержанно реагирует на ответные меры России на американские санкции

НЕФТЬ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

На сегодняшний день котировки на нефть находятся на уровне 66,98 доллара за баррель. Эксперт отметил, что на фоне истощения ее запасов в нефтехранилищах США и оптимизма трейдеров по росту спроса на энергоносители, они могут дойти до 68 долларов. Дальнейшего же роста котировок ждать не следует.

Корнейчук напомнил, что очередное заседание совета министров стран членов ОПЕК + ожидается 28 апреля. На нем страны примут очередное решение по росту или остановке увеличения добычи нефти. Он считает, что будет принято решение о росте добычи. Подтолкнут к этому решению восстановление экономик США и Китая, а также положительные новостей о снижении безработицы в Штатах.

Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК+) улучшила прогноз мирового спроса на нефть на 2021 год и ожидает его роста на 5,95 миллиона баррелей в сутки. К концу августа возможна ценовая коррекция нефти марки Brent до уровня 65,5 доллара за баррель. Далее в мае возможен рост нефтяных котировок до уровня 68-70 долларов за бочку. Золото на пути к сильнейшему недельному росту с декабря 2020 года

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО СТАЛИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ

Фьючерс на золото — июнь 2021 года 16 апреля составил 1767,3 доллара за тройскую унцию. Драгоценный металл дорожает на фоне снижения доходности государственных облигаций США.

Фьючерсы на серебро и медь растут на фоне восстановления экономики США, которая стимулирует рост цен на промышленные металлы. Фьючерс на серебро с поставкой в мае 16 апреля составлял 26,02 доллара за тройскую унцию. Фьючерс на медь 4,21 доллара за 1 фунт.