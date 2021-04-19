МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 69,56 копейки, составив 76,2491 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 75,5535 рубля за доллар.

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